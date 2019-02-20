Макаревич предложил «убрать ментов от молодежной культуры»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич на заседании общественного совета при комитете Госдумы России по культуре призвал оставить в покое молодых исполнителей. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля.

«На заседании совета, отвечая на вопрос, что делать с молодежной культурой, сказал: вы им не мешайте. Помогать не надо. Они сами справятся. Только не мешайте. Уберите от них ментов, вообще не позволяйте ментам вмешиваться в вопросы культуры. И весь совет это тут же поддержал», — поведал Макаревич.

Музыкант добавил, что считает идиотизмом меру, предусматривающую возрастную маркировку произведений и концертов, и призвал отменить ее. «Я понимаю, что это пустяк по сравнению с глобальными вещами, которые вокруг происходят. Но хотя бы этот бред убрать из повседневной жизни, уже немножко светлее станет пространство», — сказал он.

В том же интервью он объяснил, почему в России необходимо запретить «орать по телевизору», и назвал процентное соотношение идиотов и здравомыслящих людей на планете.

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