Макаревич нашел подтверждение своим словам о землянах идиотах

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал реакцию на свои слова о том, что 80 процентов населения Земли — идиоты. Об этом музыкант рассказал Business FM.

Макаревич признался, что бурное обсуждение в СМИ и негативные комментарии о его высказывании не доставляют ему удовольствия. Артист отметил, что в конечном счете такая людская реакция подтверждает его тезис об идиотах.

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что мнение исполнителя мало кого интересует. «Я считаю, что к Макаревичу уже мало кто прислушивается в обществе», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как сообщает РИА ФАН, продюсер Иосиф Пригожин тоже отреагировал на заявление артиста. Он выразил несогласие с лидером «Машины времени», хотя отметил, что уважает его как певца, музыканта. «Просто идиоты обращают на себя больше внимания. Плохие новости, скандалы — это все вытесняет доброе и вечное, к сожалению. Мы реагируем на негатив сильнее, не развиваемся в культурном, духовном плане», — заключил Пригожин.

В интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, Макаревич рассказал о работе в Госдуме и заявил о том, что считает подавляющее большинство населения Земли — идиотами, но себя к ним не причисляет.

Артист вошел в новый состав экспертного совета при комитете Госдумы по культуре в начале 2019 года.

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