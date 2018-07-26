Макаревич заговорил о покупке Крыма Россией

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что России следовало купить Крым, а не «оттяпывать друг у друга кусочки». Музыкант выступил в передаче «Особое мнение», запись которой опубликована на YouTube-канале «Эха Москвы».

«Я считаю, что если уж так был необходим Крым, вот уж настолько необходим, что жить без него Россия не могла, можно было найти другие пути. Купить его. Договориться — я грубо говорю — найти способ. Вообще договариваются как-то дипломаты, страны», — подчеркнул исполнитель. Он добавил, что в купленный Россией Крым он бы ездил с большим удовольствием.

«С этой территорией получилась не очень красивая история. Если это сделано действительно, как нам объясняют, по их желанию, подавляющего числа населения, — это все равно не совсем правильно. Потому как существуют законы, существуют международные договоренности», — заявил Макаревич.

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«Здесь даже не двойные, а десятерные стандарты. Мы очень хорошо знаем, чем кончались такие поползновения населения некоторых частей нашей страны стать независимыми», — добавил музыкант.

Он подчеркнул, что единственное, что держит мир, — договоренности, которые необходимо соблюдать.

Макаревич неоднократно резко высказывался по поводу событий на Украине и в Крыму. После присоединения полуострова к России в 2014 году музыкант не посещал полуостров. 19 июля Общественная палата Крыма включила Макаревича в список «крымоненавистников».

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