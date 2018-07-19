Крымские политики составили список «крымоненавистников»

Общественная палата (ОП) Крыма составила список знаменитостей, не поддержавших присоединение полуострова к России. Документ назвали «крымское досье», а тех, кто в него попал, — «крымоненавистниками». Об этом сообщил председатель палаты Григорий Иоффе, передает «Коммерсантъ».

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В список попали некоторые российские и украинские политики, певцы, актеры и журналисты, которые называют Крым оккупированным. Среди них оказались писатель Борис Акунин, музыкант Андрей Макаревич, актер Михаил Ефремов, актрисы Лия Ахеджакова и Ада Роговцева.

В ОП считают, что после создания «досье» крымчане будут знать, кто из политических, общественных и культурных деятелей их «не уважает». Решать, кто кого уважает, будет специальная мониторинговая группа. Имена «крымоненавистников» и их «крымоненавистнические» цитаты будут публиковаться на сайте палаты.

Активист крымско-татарского национального движения Нариман Джелялов назвал инициативу «дуростью» и «мракобесием», которая создает «атмосферу ненависти». Он отметил, что список нарушает конституционное право на выражение мнения.

Аналог «крымского досье» — база данных украинского сайта «Миротворец». В ней опубликованы личные данные критиков киевских властей и известных россиян, побывавших в Крыму после его присоединения к России.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за присоединение к России. Москва заявляла, что процедура присоединения полуострова соответствовала нормам международного права. Многие страны назвали произошедшее аннексией и отказались признавать итоги референдума.

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