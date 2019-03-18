Макаревич раскритиковал выросших на его песнях фанатов из-за позиции по Крыму

Музыкант Андрей Макаревич осудил поклонников своего творчества за то, что они радовались присоединению Крыма к России. Об этом артист написал на своей странице в Facebook.

Певец рассказал о том, как относится к фанатам, которые просят сделать совместную фотографию со словами: «Мы выросли на ваших песнях». «Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так херово выросли? Что ж вы орали: "Ура Крым наш"? Плохо слушали? Говорите, красота спасет мир? Ни хера она его не спасет», — высказался он.

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В феврале в интервью «Ленте.ру» Макаревич рассказал о работе в Госдуме и заявил о том, что считает подавляющее большинство населения Земли идиотами, однако себя к ним не причисляет.

Макаревич вошел в состав экспертного совета при комитете Госдумы по культуре в начале 2019 года, а 18 марта солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров признал, что членство в Госдуме — это проявление старческого маразма.

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