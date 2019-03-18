Шнуров сравнил свое назначение в Госдуме с проявлением старческого маразма

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал в интервью журналисту Андрею Пивоварову о том, как относится к своему назначению в общественный совет при комитете Госдумы России по культуре. Видео беседы опубликовано на YouTube-канале «Редакция».

На вопрос интервьюера о том, является ли согласие музыканта стать членом совета признаком старости, Шнуров ответил: «А почему бы и нет? Почему бы не поболеть в полной мере, во всей красоте старческим маразмом? Ну это же классно. Это гораздо, по-моему, естественнее, чем какой-то молодящийся ***** [умственно ограниченный человек], который ходит в шортиках в 80 лет».

Ранее в марте артист написал стихотворение, в котором раскритиковал депутата за то, что тот назвал россиян, получающих маленькую пенсию, «тунеядцами и алкашами».

26 февраля Шнуров, а также митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и Эдгард Запашный стали членами общественного совета при комитете Госдумы. По мнению главы комитета Елены Ямпольской, таким образом в совете станет «еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре».

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