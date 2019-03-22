Макаревич отказался объясняться за нарисованную в Госдуме свинью

Музыкант Андрей Макаревич не стал комментировать рисунок свиньи, который он изобразил в ходе парламентских слушаний в Госдуме, посвященных новому федеральному закону о культуре. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 22 марта.

Артист предположил, что журналисты сошли с ума, и призвал их освещать обсуждения, проходящие на собрании. «У них головы повернуты не в ту сторону. Надо слушать, о чем докладчик говорит, а не заглядывать в чужие записные книжки», — заявил певец.

Отмечается, что во время слушаний он нарисовал свинью в очках, а над ней написал: «Я за культуру». Так как он закрасил надпись не до конца, осталась лишь часть фразы: «Я за культ». Позднее снимок с произведением Макаревича появился в СМИ.

В феврале в интервью «Ленте.ру» Макаревич рассказал о работе в Госдуме и заявил о том, что считает подавляющее большинство населения Земли идиотами, однако себя к ним не причисляет. Кроме того, он подчеркнул, что выступает против любых запретов, кроме одного — «орать по телевизору».

Музыкант вошел в новый состав экспертного совета при комитете Госдумы по культуре в начале 2019 года. Первое заседание состоялось в конце января.

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