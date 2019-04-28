В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского

Сотрудники турецкого отеля в районе Бодрума, где отдыхает избранный президент Украины Владимир Зеленский, рассказали о встречах с политиком. Об этом сообщает РИА Новости.

В отеле подчеркнули, что в целом он производит хорошее впечатление, и охарактеризовали его как «простого, приятного и весьма симпатичного человека». Зеленский объявил о решении устроить небольшой отпуск с семьей после результатов президентских выборов, на которых он опередил прежнего лидера страны Петра Порошенко.

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Ранее Зеленский объявил о готовности к переговорам с российской стороной. Он выразил надежду, что на ближайшей встрече в нормандском формате Москва покажет готовность к деэскалации ситуации на Донбассе.

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