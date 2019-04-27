Путин захотел поговорить с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что подискутировал бы с победителем президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским о минских соглашениях и возможном разрешении ситуации в Донбассе, сообщает РИА Новости.
По словам главы российского государства, отказавшись от амнистии для ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР и принятия особого статуса этих регионов, Зеленский блокирует возможность выполнения минских соглашений — а они остаются единственным способом решения конфликта.
«А как можно без исполнения минских соглашений решать проблему ЛНР и ДНР? Вот я бы с удовольствием задал бы ему [Зеленскому] эти вопросы», — сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции в Пекине.
Российский президент считает, что украинские избиратели ждут от нового лидера Украины урегулирования конфликта в Донбассе.
«Но если уже с порога изначально будущий президент заявляет о том, что он не собирается исполнять минские соглашения, а как он тогда собирается решать эту проблему? Вот, конечно, я бы с удовольствием подискутировал бы с ним на эту тему. И хотелось бы понять его позицию», — приводит агентство слова Путина.
Он также отметил, что в разговоре с главой украинского государства затронул бы и экономические вопросы — в частности, договор на транзит газа через территорию Украины.
26 апреля сообщалось, что Зеленский не собирается лично встречаться с Путиным один на один и хочет, чтобы в переговорах участвовали представители западных стран.
Ранее сразу несколько украинских и иностранных политиков дали Зеленскому советы по общению с Путиным. Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал победителя президентских выборов быть с российским лидером «прямым, честным, без подвохов».
По мнению военного советника Зеленского Ивана Апаршина, вести переговоры с Россией нужно только в присутствии «мощных стран» — США и Великобритании.
В свою очередь, в Кремле заявили, что станут выстраивать линию будущих отношений с Киевом с учетом заявлений и действий Зеленского.