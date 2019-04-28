На российском телеканале покажут шоу с Зеленским

На российском телевидении выйдет шоу, ведущим которого станет Владимир Зеленский, одержавший победу на президентских выборах Украины. Об этом сообщает телеканал НТВ.

«Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах», — сообщает закадровый голос в ролике с анонсом шоу «Магия», которое выйдет в эфир 3 мая. Как сообщает газета «Коммерсантъ», выпуски были отсняты еще в 2011 году российской компанией «ВайТ Медиа» для телеканала «Россия 1». Соведущей Зеленского была Татьяна Лазарева.

Вопреки информации НТВ, Владимир Зеленский формально не является избранным президентом Украины — украинский ЦИК сообщил, что итоговые результаты выборов будут обнародованы не раньше 30 апреля.

Ранее 28 апреля сотрудники турецкого отеля в районе Бодрума, где отдыхает Зеленский, рассказали о встречах с политиком. В отеле подчеркнули, что в целом он производит хорошее впечатление, и охарактеризовали его как «простого, приятного и весьма симпатичного человека».

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