Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках

Избранный президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с наступившей Пасхой на двух языках: русском и украинском. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках Планеты, где бы они ни находились!» — говорит в сообщении. Зеленский подчеркнул, что поздравление адресовано всем жителям страны: на западе, юге, востоке, севере и в центре. «Особенно хочу поздравить тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать — это наши воины и защитники», — добавил он.

В этом году православная Пасха выпала на воскресенье, 28 апреля. Накануне в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, который патриарх Иерусалимский Феофил III передал паломникам.

К участию в службе не допустили представителей Православной церкви Украины (ПЦУ). Члены делегации не смогли получить специальные бейджи для паломников. В Иерусалиме это объяснили позицией патриархата.

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