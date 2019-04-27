Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Прямую трансляцию из храма ведет телеканал НТВ.

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Среди первых, кто получил огонь, — председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин. Он зажег специальную капсулу, в которой огонь будет доставлен в храм Христа Спасителя к ночной пасхальной службе патриарха Кирилла. Огонь также развезут в другие храмы регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Благодатный огонь сходит в Кувукли — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был по преданию погребен Иисус Христос. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

Первыми загораются лампада и 33 свечи — по годам земной жизни Иисуса. Верующие считают, что, если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.

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