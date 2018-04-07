Благодатный огонь прибыл в Москву

В московском международном аэропорту Внуково-1 приземлился самолет из Иерусалима с Благодатным огнем. Об этом сообщает РИА Новости.

В Россию огонь привезен делегацией Фонда Андрея Первозванного. Святыню перевозили спецрейсом в особых лампадах, сконструированных по принципу тех, которые использовались для транспортировки олимпийского огня.

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Примерно через полчаса председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Красногорский Иринарх передадут Благодатный огонь патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя, где начнется праздничное пасхальное богослужение. Частицы огня также отправят в тысячи храмов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Благодатный огонь сошел ранее 7 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Каждый год в канун Пасхи он сходит на свечи и лампаду Патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Таинство происходит в кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.

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