В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Как сообщает РИА Новости, собравшимся его передал патриарх Иерусалимский Феофил III.

Среди первых, кто его получил, были представители делегации Фонда Андрея Первозванного, которая доставит святыню в особых лампадах спецрейсом в Москву. Ожидается, что самолет со Святой земли должен приземлиться примерно в 22:00.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Каждый год в канун Пасхи он сходит на свечи и лампаду Патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Таинство происходит в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.

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По традиции, благодатный огонь также отправится в тысячи храмов России, ближнего и дальнего зарубежья.

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