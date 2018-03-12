РПЦ захотела утаить секрет Благодатного огня

В РПЦ назвали частными и странными суждениями опровержение чудесного происхождения Благодатного огня армянским священником Самуилом Агояном, передает РИА Новости.

«Ко всему в нашем мире можно отнестись скептически, начать критиковать и находить аргументы против, но вот так выносить в публичную сферу вещи, которые могут смутить миллионы верующих людей, думаю, неправильно и ненужно», — заявил агентству пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

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Представитель главы Московского патриархата напомнил, что ежегодная «радость схождения Огня» в храме Гроба Господня накануне празднования Пасхи — Воскресения Христова поддерживает и укрепляет верующих всех православных церквей.

Ранее 12 марта сообщалось, что священник Самуил Агоян в ходе съемки репортажа для израильского телеканала «Хадашот 2», заявил, что трижды видел, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады и ничего мистического в происхождении Благодатного огня нет. Эти слова возмутили присутствовавшего при съемках представителя коптской христианской церкви, назвавшего слова Агояна ложью.

Схождение Благодатного огня ежегодно происходит в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где по преданию был после распятия погребен Иисус Христос. Существует множество неподтвержденных версий, описывающих причину сошествия огня, в том числе теория с тайной лампадой. Христиане верят, что пламя загорается само по молитвам патриарха.

Соответствующую церемонию в иерусалимском храме ежегодно посещают паломники со всего мира. Также укоренилась традиция доставки Благодатного огня самолетом в Россию для передачи на пасхальные богослужения в православные храмы.

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