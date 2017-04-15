Несколько тысяч христиан собрались в Иерусалиме в ожидании благодатного огня

Несколько тысяч паломников из разных стран собрались в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Все они ожидают увидеть чудо схождения благодатного огня. Об этом в субботу, 15 марта, сообщает корреспондент ТАСС.

Среди собравшихся христиан — делегация фонда Андрея Первозванного, которая прилетела в Иерусалим, чтобы вечером специальным рейсом доставить благодатный огонь в Москву к Пасхе.

Также стало известно, что в этом году благодатный огонь впервые отправят в США по инициативе прихожан Русской зарубежной церкви, передает «Интерфакс».

Храм Гроба Господня расположен на том месте, где по преданию был распят, а затем воскрес Иисус Христос. Каждый год в нем проводится церемония схождения благодатного огня.

Благодатный огонь выносят из храма на особом богослужении, которое каждый год совершается в Великую субботу, накануне Пасхи.