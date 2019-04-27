Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня. Об этом сообщает портал «Вести».

Члены делегации не смогли получить специальные бейджи для паломников, по которым можно пройти в помещение, где сходит Благодатный огонь.

Спикер Иерусалимской патриархии пояснил, что представители ПЦУ могут находиться в храме, но не служить. «Мы в курсе украинских церковных проблем и вопросов и заверяем: сослужить они не могут», — уточнил он и подчеркнул, что такова позиция патриархата.

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ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе, инициированном патриархом Варфоломеем и президентом Украины Петром Порошенко. В нее вошли представители преимущественно раскольнических церквей, с глав которых Константинополь снял анафему за несколько месяцев до этого. Предстоятелем был назначен епископ УПЦ КП, митрополит Епифаний, который являлся ставленником непризнанного патриарха Филарета.

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