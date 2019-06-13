Глава СБУ объяснил наличие российского гражданства у своей жены

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов объяснил наличие российского гражданства у своей жены. Сообщение об этом было опубликовано на официальной странице СБУ в Facebook.

По словам Баканова, он никогда не скрывал этого. Он подчеркнул, что спецпроверка ведомства не нашла каких-либо факторов, препятствующих предоставлению ему должности в спецслужбе.

Глава СБУ утверждает, что его жена является украинкой, уроженкой города Кривой Рог, а российское гражданство она получила по той причине, что во время распада СССР училась в России. Баканов отмечает, что с 1998 года она, имея вид на жительство, проживает на территории Украины, с 2013 года не посещала территорию России и «имеет устойчивую проукраинскую позицию».

По словам Баканова, его жена активно занимается оформлением украинского гражданства. Длительность процедуры он объяснил тем, что его семья не обращается к посредникам, занимается этим вопросом самостоятельно и не собирается привлекать административный ресурс. «Мы делаем это так, как и тысячи простых людей, у которых в телефоне нет номера президента», — добавил он.

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Иван Баканов, которому в мае исполнилось 45 лет, известен как предприниматель и руководитель «Студии Квартал 95», основанной президентом Украины Владимиром Зеленским. Его и нового президента Украины объединяет детство: они оба родом из Кривого Рога и, как говорил Зеленский в интервью «Украинской правде», выросли в одном подъезде.

Во время предвыборной кампании Баканов руководил предвыборным штабом Зеленского и возглавлял пропрезидентскую партию «Слуга народа», от которой Зеленский был выдвинут кандидатом на пост главы государства. Назначение Баканова на пост первого замглавы СБУ стало одним из первых кадровых решений нового президента.

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