Назван кандидат на пост главы партии Зеленского в Верховной Раде

Возглавить список партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на парламентских выборах может его советник Дмитрий Разумков. Об этом сообщил зампредседателя администрации главы государства Руслан Рябошапка, передает «112 Украина».

Во время предвыборной кампании Разумков был политическим советником Зеленского.

Нынешний глава партии «Слуга народа» и бывший руководитель предвыборного штаба президента Иван Баканов выдвинут на пост главы Службы безопасности Украины. Его кандидатуру должен утвердить парламент.

Партия Зеленского не представлена в Верховной Раде, однако, как показали последние социологические опросы, она пользуется наибольшим доверием граждан — ее готовы поддержать 43,8 процента определившихся с выбором украинцев, а также еще около 11 процентов избирателей, чей фаворит не станет участвовать в выборах. Антирейтинг возглавила политическая сила «Блок Петра Порошенко», ее фракция является самой многочисленной в парламенте.

Ранее 22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении избирательного законодательства. Согласно ему, досрочные парламентские выборы должны будут пройти по пропорциональной, а не мажоритарной системе, и по закрытым спискам. В дальнейшем новый глава государства предлагает использовать на выборах пропорциональную систему с открытыми списками во избежание коррупции.

Зеленский объявил о досрочном роспуске парламента в своей инаугурационной речи 20 мая. Официальный указ был опубликован на сайте президента 21 мая. Досрочные выборы запланированы на 21 июля.

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