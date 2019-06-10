Украинские националисты объединились для выборов в Раду

Шесть украинских националистических партий объединились на базе ВО «Свобода» для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщают «Українські Новини».

Также в объединение вошли «Национальный корпус», «Правый сектор» (организация запрещена в России), «Государственническая инициатива Яроша», Организация украинских националистов (ОУН, запрещена в России) и «Конгресс украинских националистов».

«Возглавит поход националистов лидер "Свободы" Олег Тягнибок», — говорится в сообщении о формировании общего списка. В первую пятерку также вошли лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий, кандидат от националистов на прошедших президентских выборах Руслан Кошулинский и Дмитрий Ярош.

Ранее, 3 июня, лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий призвал украинских националистов объединяться на базе его партии, чтобы не допустить «капитуляции» Украины перед Россией. «Новая власть с высокой вероятностью будет готова к капитуляции перед Россией и сдаче национальных интересов. Национальные интересы не будут отстаивать ни откровенные враги, которых в Верховную Раду идет немало, ни якобы проукраинские силы, которые мародерили последние пять лет», — заявил он.

Позднее с аналогичной инициативой выступил лидер общественного движения «Спильна справа» Александр Данилюк. Он объявил о создании нового коалиционного объединения на выборах в Верховную Раду, которое будет противодействовать «российскому реваншу». Своими целями объединение называет официальное признание России страной-агрессором, а соратников бывшего президента Виктора Януковича — «предателями» и «российской агентурой».

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