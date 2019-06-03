Украинские радикалы нашли еще один способ избежать «капитуляции» перед Россией

Координатор общественного движения «Спильна справа» Александр Данилюк заявил о создании нового коалиционного объединения на выборах в Верховную Раду, которое будет противодействовать «российскому реваншу». Об этом он сообщил в Facebook.

Своими целями объединение называет официальное признание России страной-агрессором, а соратников бывшего президента Виктора Януковича — «предателями» и «российской агентурой».

«Ответственность за российскую агрессию против Украины несут силы, сформированные представителями режима Януковича. Эти силы, являются пятой колонной и стремятся к восстановлению контроля РФ за нашим государством с целью дальнейшего уничтожения ее соборности и независимости. Формирование парламентской коалиции с такими политическими силами неприемлемо и является компромиссом с агрессором», — написал Данилюк.

Также он пояснил, что среди основных приоритетов будущего политического объединения есть европейская и евроатлантическая интеграция.

Ранее 3 июня лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий призвал украинских националистов объединяться на базе его партии, чтобы не допустить «капитуляции» Украины перед Россией. «Новая власть с высокой вероятностью будет готова к капитуляции перед Россией и к сдаче национальных интересов. Национальные интересы не будут отстаивать ни откровенные враги, которых в Верховную Раду идет немало, ни якобы проукраинские силы, которые мародерили последние пять лет», — заявил он.

«Спильна справа» — украинское националистическое движение, изначально созданное с целью свержения режима Виктора Януковича. Организация выступила в качестве одного из инициаторов Евромайдана. Движение приобрело известность своими акциями по захвату административных зданий во время Евромайдана.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!