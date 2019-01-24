На Украине решили силой «вернуть» себе Кавказ и Кубань

Украине придется вернуть силой Кубань и Кавказ, так как на этих территориях достаточно высокий уровень национального украинского сознания. Об этом заявил депутат Верховной Рады Андрей Билецкий в эфире телеканала ZIK.

По его словам, необходим успешный и эффективный национальный проект, который взбудоражит историческую память и исторический интерес. При этом он не уточнил, о каких воспоминаниях идет речь.

Билецкий считает, что проживающие на Кавказе и Кубани не заинтересованы в возвращении в состав Украины, поэтому придется прибегнуть к агрессивным мерам.

В конце октября 2018-го первый заместитель председателя украинского Союза офицеров Евгений Лупаков заявил, что Киев должен принять радикальные действия, не дожидаясь помощи Европейского союза, чтобы «вернуть» себе контроль над Азовским морем.

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