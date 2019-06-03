Глава «Нацкорпуса» нашел способ предотвратить «капитуляцию» Украины перед Россией

Лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий обратился к украинским националистам с призывом объединить усилия в подготовке к досрочным парламентским выборам. Об этом он написал в своем блоге на сайте «Украинской правды».

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Билецкий считает, что только объединение националистов способно предотвратить «капитуляцию» Украины перед Россией и защитить интересы украинского государства в парламенте. Он призвал к объединению широкий фронт «ветеранов (Антитеррористической операции, АТО, в Донбассе — прим. «Ленты.ру»), патриотов и националистов» под эгидой его партии «Национальный корпус».

«Новая власть с высокой вероятностью будет готова к капитуляции перед Россией и к сдаче национальных интересов. Национальные интересы не будут отстаивать ни откровенные враги, которых в Верховную Раду идет немало, ни якобы проукраинские силы, которые мародерили последние пять лет», — написал он.

По мнению Билецкого, основой для объединения должна стать именно его партия, так как бренды старых националистических организаций дискредитированы государством. «Пока мы все воевали, волонтерили и занимались общественным активизмом, власть начали захватывать те, чей интерес — высасывать остатки ресурсов из государства. Вместе с Россией они вкладывали большие деньги, чтобы исключить всех нас как фактор украинской политики. Ни один из старых брендов не набирает более 2,5 процента, потому объединяться должны не бренды, а люди, за чьими плечами — реальные дела», — считает он.

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«Национальный корпус» — праворадикальная политическая партия. Ее возглавляет Билецкий — депутат Верховной Рады Украины, основатель добровольческого полка специального назначения «Азов» в составе МВД, на базе которого и было создано движение. Целью своей политической деятельности партия называет обновление украинской политической элиты и системы в целом ради создания государства национального единства и социальной справедливости.

Неформальный контроль над группировкой неоднократно приписывали главе МВД Украины Арсену Авакову. Он опровергал свою связь с различными радикальными группировками, в том числе с «Нацкорпусом». Министр заявлял, что монополия на применение силы в стране есть только у государственных структур.

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