МВД Украины насторожилось из-за готовности радикалов остановить «геноцид народа»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране монополия на применение силы есть исключительно у государственных структур. Заявление Авакова размещено на сайте МВД.

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«В государстве Украина есть только одна монополия на применение силы — государственная Национальная гвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины. Все остальные парамилитарные образования, которые пытаются себя позиционировать на улицах городов, не являются законными. Общественные движения могут быть какими угодно, но только не выходить за рамки закона», — сказал он.

«Я как министр не позволю, чтобы были параллельные структуры, которые пытаются на улицах вести себя как альтернативные милитаристские формирования», — добавил Аваков.

28 января партия «Национальный корпус» (создана на базе общественной организации «Гражданский корпус "Азов"») провела в Киеве посвящение «Национальных дружин». 600 представителей «дружин» собрались на майдане Незалежности (площади Независимости), откуда промаршировали на территорию Косого капонира Киевской крепости, где и приняли присягу. Там же было проведено и освящение знамен печатью князя Святослава Храброго. Основатель «Азова» и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий заявил, что «дружины» ежедневно выходят на патрулирование улиц городов Украины и борются с торговлей наркотиками и «алкогольным геноцидом украинского народа».

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