Командир «Азова» рассказал о переносе боевых действий с Донбасса в Киев

Депутат Верховной Рады Украины, основатель полка Нацгвардии «Азов» и лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий считает, что боевые действия с Донбасса переносятся в Киев. Об этом он сказал в опубликованном в пятницу, 6 октября, интервью «Апострофу».

«Нам продолжают рассказывать о постепенном снижении потерь на фронте, но на самом деле фронт постепенно переносится в середину страны. Он давно уже начал переноситься в Киев», — высказал мнение Билецкий.

По словам парламентария, об этом свидетельствуют убийства в Киеве журналиста Павла Шеремета, полковника украинской разведки Максима Шаповала, офицера контрразведки Службы безопасности Украины Александра Хараберюша — в Мариуполе и другие.

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В августе сообщалось, что в Киеве предотвращено покушение на руководство СБУ. По информации СМИ, неизвестные с 2016 года фактически охотились за работниками спецслужбы, занимающими руководящие посты.

В конце июня при взрыве автомобиля с сотрудниками СБУ в Донецкой области погиб полковник Юрий Возный. Ранее в том же месяце в Киеве взорвалась автомашина, где находился полковник главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал. Он погиб, двое прохожих получили ранения. Произошедшее квалифицировано как теракт. В марте полковник СБУ Александр Хараберюш погиб в Мариуполе в результате подрыва автомобиля.