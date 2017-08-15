СМИ узнали об объявленной неизвестными охоте на руководство СБУ

В Киеве предотвращено покушение на руководство Службы безопасности Украины (СБУ). Неизвестные с 2016 года фактически охотились за работниками спецслужбы, занимающими руководящие посты. Соответствующие документы содержатся в реестре судебных решений, передает во вторник, 15 августа, украинское издание «Вести».

В материалах суда отмечается, что неустановленные лица пытались приобрести оружие для убийства сотрудников СБУ. Выдавая себя за частных детективов, они в июле получили у сотрудников правоохранительных органов детализацию телефонных разговоров руководства центрального аппарата Службы безопасности.

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Как отмечается, в рамках этого уголовного дела рассматривается эпизод, произошедший в октябре 2016-го, когда в украинской столице были задержаны трое вооруженных людей на автомобиле. У мужчин при себе были удостоверения сотрудников полиции Киевской области и участников боевых действий. Также в 2016 году неустановленные лица создали группу для запугивания сотрудников СБУ.

В конце июня сообщалось о том, что при взрыве автомобиля с сотрудниками СБУ в Донецкой области погиб полковник Юрий Возный. Ранее в том же месяце в Киеве взорвалась автомашина, где находился полковник главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал. Он погиб, двое прохожих получили ранения. Произошедшее квалифицировано как теракт.

В марте полковник СБУ Александр Хараберюш погиб в Мариуполе в результате подрыва автомобиля.