Полковника СБУ подорвали в Мариуполе

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Хараберюш погиб в Мариуполе в результате подрыва автомобиля. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

«СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро», — заявил глава спецслужбы Василий Грицак.

В сообщении отмечается, что у Хараберюша осталось двое детей. «Семья нашего сотрудника получит от Службы полную поддержку. Мы не оставляем своих в беде», — пообещал руководитель ведомства.

Неизвестные подорвали автомобиль, в котором ехал полковник, в Центральном районе Мариуполя, От полученных травм Хараберюш скончался на месте.

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Прокуратура Донецкой области (подконтрольной Киеву части) квалифицировала случившееся как теракт.

После государственного переворота, произошедшего в стране зимой 2014-го, на Украине резко увеличилось число резонансных убийств. Так, самым громким преступлений последних нескольких месяцев стало убийство в самом центре Киева бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, получившего в конце 2016-го украинское гражданство.

Вороненков был застрелен днем 23 марта. Киллер открыл стрельбу, когда тот вместе с охранником вышел из отеля. Телохранитель сумел ответным огнем ранить нападавшего (позднее стало известно его имя — Павел Паршов). Впоследствии убийца скончался в больнице.