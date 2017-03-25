В центре Киева произошла стрельба

Стрельба произошла в центре Киева. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает «Громадское».

По его данным, инцидент случился на улице Омеляновича-Павленко (бывшая Суворова) возле ресторана «Хмели-Сунели». Один мужчина получил огнестрельное ранение ноги, на машине скорой помощи он был госпитализирован.

Правоохранители задержали двух человек, на месте ЧП работают сотрудники Национальной полиции. По предварительным данным, причиной стрельбы стала ссора. Других подробностей не приводится.

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