Украинские прокуроры устроили в кафе дебош со стрельбой

Сотрудники прокуратуры в Донецкой области Украины (на территории, подконтрольной Киеву) устроили дебош в одном из кафе города Покровска (ранее носившего название Красноармейск). Видео происшествия на своей странице в Facebook опубликовал журналист Константин Стогний.

По его словам, прокуроры отмечали назначение своего коллеги. «Напились, разогнали молодежную тусовку. Но этого показалось мало. Надо же отметить назначение на должность нового князька! И учинили перестрелку из пистолетов», — написал Стогний. Как отметил журналист, приехавшая на место полиция не приняла мер в отношении нарушителей порядка.

На записи видно, как один из сидящих за столом мужчин достает пистолет и стреляет из него в разные стороны. Оказавшаяся рядом официантка, прячась от пуль, укрывается под столом.