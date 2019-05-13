Зеленского призвали публично присягнуть националистам

Избранный президент Украины Владимир Зеленский одержал победу на выборах из-за «молчания» по ключевым политическим вопросам. Об этом заявил директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире «Пятого канала». Запись программы доступна на YouTube-канале.

По его словам, за Зеленского голосовали люди с различными политическими взглядами: те, кто поддерживал национализм главы государства Петра Порошенко, и те, кто хотел сближения с Россией. Однако после вступления в должность избранный президент будет терять поддержку народа из-за необходимости принятия решений, предположил Вятрович.

Материалы по теме Команда мечты Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?

Он подчеркнул, что украинские националисты обрушат критику на Зеленского, если он не примет закон об исключительности украинского языка. В связи с этим директор института национальной памяти призвал президента «публично присягнуть на верность националистам».

12 мая советник Зеленского Иван Апаршин заверил, что избранный президент продолжит придерживаться курса на войну с Россией. «Мы не меняем курс по вступлению Украины в НАТО, но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс по отношению к войне с Россией, это же война», — сказал политик.

9 мая представитель команды избранного президента Святослав Юраш заявил, что закон об украинском языке представляет собой «метод кнута», а принудительные методы украинизации могут только замедлить этот процесс и привести к негативным последствиям.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!