Заподозренный в реабилитации нацизма украинский чиновник ответил россиянам

Возбужденное Следственным комитетом России уголовное дело по факту реабилитации нацизма в отношении директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича привело последнего в недоумение. Об этом Вятрович написал на своей странице в Facebook.

«Украина — суверенное государство, и какой-то псевдоюридический бред Российской Федерации не распространяется на территорию Украины и на меня как на ее гражданина», — написал он.

Вятрович указал, что с исторической точки зрения следователи пришли к смешным выводам. «В отличие от этого комитета, я тщательно изучал материалы Нюрнбергского процесса, которые, к сожалению для "следователей", никогда не были изданы в полном объеме на русском языке», — добавил директор Украинского института национальной памяти.

«Очевидно, не случайно, потому что именно в материалах Нюрнбергского процесса есть документы, которые свидетельствуют о борьбе Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России — прим. «Ленты.ру») против нацизма. Очевидно, что эти документы противоречат установкам советской, а теперь — современной российской пропаганды о якобы коллаборационизме бандеровцев. Именно поэтому эти документы никогда не были опубликованы в Российской Федерации. Россия воспроизводит советские мифы, связанные со Второй мировой войной, которые не имеют ничего общего ни с решениями Нюрнбергского процесса, ни тем более с объективным видением того, чем была Вторая мировая война», — написал Вятрович.

В эфире телеканала «Прямой» Вятрович заявил, что возбуждение дела против него связано с попыткой России создать себе монопольный образ борца с нацизмом и фашизмом. «Все, кто против России, называются то фашистами, то нацистами, то коллаборационистами. Это очень древняя технология, которая использовалась еще Иосифом Сталиным и во время, и после Второй мировой войны, сейчас ее пытаются использовать в Российской Федерации», — указал он.

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела против Вятровича по части 2 статьи 354.1 Уголовного кодекса 14 марта. В Москве утверждают, что Вятрович в период с ноября 2014 года (в марте того же года он был назначен директором Украинского института национальной памяти) и по настоящее время, используя свое служебное положение и занимаясь всесторонним изучением истории Украины, неоднократно отрицал факты, установленные Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

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