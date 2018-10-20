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Украинцев попросили выбросить из своих голов весь московский мусор

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Украина должна выйти из добровольного плена московской художественной самодеятельности и выбросить из своих голов весь московский мусор. Об этом у себя в Facebook заявил член фракции «Свобода» Игорь Швайка.

Таким образом политик прокомментировал исполнение песен Виктора Цоя в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины.

«Пятый год войны. Цой в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины. Который будет петь и танцевать "большой вклад в сокровищницу мировой культуры имени группы крови на рукаве», — говорится в сообщении Швайки.

В январе директор Украинского института национальной памяти (отвечает за формирование и реализацию исторической политики государства) Владимир Вятрович в своем Facebook назвал музыкантов Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Аллу Пугачеву, а также писателя Михаила Булгакова «щупальцами русского мира».

В октябре 2017 года Верховная Рада приняла закон, запрещающий гастроли на Украину российским артистам, которые «создают угрозу национальной безопасности». Также документ устанавливает особые правила выступлений на концертах граждан России.

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