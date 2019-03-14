Защитника украинских националистов заподозрили в реабилитации нацизма

Председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича заподозрили в реабилитации нацизма. Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 354.1 Уголовного кодекса, сообщается в четверг, 14 марта, на сайте ведомства.

Как уточнили в СКР, с 2014 года по настоящее время Вятрович, используя свое служебное положение и якобы занимаясь всесторонним изучением истории Украины, неоднократно отрицал факты, установленные Международным военным трибуналом в Нюрнберге. В частности, председатель УИНП заявлял о том, что украинские националисты, действовавшие в годы Великой Отечественной войны, не принадлежали к войскам СС и не участвовали в военных преступлениях против мирного населения.

В то же время, напомнили в ведомстве, приговором трибунала было установлено, что невозможно выделить какую-либо часть СС, которая не принимала бы участия в «совершении военных преступлений и преступлений против человечности».

«Действия такого рода, тем более со стороны представителей народа, чьи предки погибали от рук фашистов, вызывают недоумение, и лица, совершающие подобные преступления, должны понести законное наказание», — подчеркнули в СКР.

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Там также отметили, что ведомство продолжит работу по выявлению аналогичных преступлений и даст правовую оценку каждому выявленному факту.

В июне 2018 года Вятрович заявил, что отмечать годовщину начала Великой Отечественной войны на государственном уровне на Украине опасно, так как это является «атавизмом совка». «"22 июня" — это мем, который запускает в действие миф о "Великой Отечественной", который, в свою очередь, является идеологической платформой российского империализма», — отмечал он.

В январе прошлого года председатель УИНП заявлял, что Украине следует признать период пребывания в составе СССР «оккупацией», а также предложил провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики (УНР), существовавшей в 1917-1921 годах.

Украинский институт национальной памяти, который возглавляет Вятрович, является государственным органом, подведомственным кабинету министров страны, и отвечает за формирование и реализацию исторической политики государства.

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