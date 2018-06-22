Киев испугался дня начала Великой Отечественной войны

Отмечание годовщины начала Великой Отечественной войны на государственном уровне на Украине является опасным. Об этом в своем Facebook написал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Отмечание 22 июня на государственном уровне — атавизм совка, который продлевает жизнь мифа о "Великой Отечественной". Советского мифа, задачей которого было скрыть факт, что СССР вместе с Третьим рейхом начинал Вторую мировую, что треть этой войны они сражались по одну сторону баррикад. Сейчас этот миф — инструмент мобилизации общества в России. В том числе — мобилизации для борьбы против Украины», — написал Вятрович.

По его мнению, отмечать день вторжения немецкой армии в СССР «не только неуместно, но и опасно».

«8 мая — день, когда вспоминаем всех, кто прошел Вторую мировую и стал ее жертвами. 1 сентября — день, когда вспоминаем о начале самой страшной в истории человечества войны», — указал он.

«Спросите у любого, что отмечает сегодня Украина? 90 процентов ответит — "начало Великой Отечественной войны". Потому что "22 июня" — это мем, который запускает в действие миф о "Великой Отечественной", который в свою очередь является идеологической платформой российского империализма», — добавил Вятрович.

22 июня на Украине отмечается День скорби и чествования памяти жертв Великой Отечественной войны. В этот день в 1941 году гитлеровская Германия атаковала Советский Союз.

В январе Вятрович заявил, что Украине следует признать период пребывания в составе СССР «оккупацией». По мнению историка, 2017 год можно назвать «годом столетия начала большевистской агрессии». Также он предложил провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики (УНР), существовавшей в 1917-1921 годах. При этом Вятрович указал, что Акт провозглашения независимости Украины, принятый в 1991 году, пересматриваться не будет. В этом документе прописаны неделимость и неприкосновенность территории страны, к которой отнесен и Крым.

Украинский институт национальной памяти, который возглавляет Вятрович, является государственным органом, подведомственным кабинету министров страны, и отвечает за формирование и реализацию исторической политики государства.

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