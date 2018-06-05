Украина объявила вне закона памятники маршалу Жукову

Все установленные на Украине памятники и мемориальные доски в честь советского маршала Георгия Жукова должны быть демонтированы. Об этом говорится в ответе директора Украинского института национальной памяти (отвечает за формирование и реализацию исторической политики государства) Владимира Вятровича депутату Харьковского областного совета Дмитрию Булаху, который опубликован в Facebook последнего.

3 июня в Харькове была разбита мемориальная доска Жукову, установленная на фасаде одной из школ города. В этот же день на странице националистического объединения «Світанок» в Facebook появилась запись: «были очень сильные ветры, доска Жукову, которую недавно установили на фасаде школы №127, не выдержала их и упала».

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Опубликовавший ответ Института национальной памяти депутат указал, что «ветра дуют в правильном направлении». В самом же письме Вятровича говорится, что уничтожать памятные знаки Жукову можно. Памятники подлежат демонтажу, а названные в честь маршала объекты — переименованию.

Вятрович поставил Жукову в вину участие в подавлении восстания в Тамбовской губернии 1920-1921 годов, а также организацию Тоцких войсковых учений, в результате которых десятки тысяч человек были подвергнуты радиационному излучению.

Также глава Украинского института национальной памяти указал, что Жуков «своими приказами (...) обрек на уничтожение сотни тысяч украинцев, призванных в 1943 году (речь идет о так называемых пиджачниках, или чернобушлатниках, — жителях освобожденных от немцев территорий, которых мобилизовывали и бросали на линию фронта, нередко в гражданской одежде — прим. «Ленты.ру»)». Кроме того, в ответе Вятровича Жуков именуется одним из инициаторов подавления восстания в Венгрии 1956 года. В целом же советский маршал характеризуется как «личность, которая причастна к установлению советской власти вооруженным путем».

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