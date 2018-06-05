Бывший СССР
 
Последние новости
ДНР пригрозила Украине морскими «Чебурашками»
Россиянин отправил набитый вьетнамскими рептилиями чемодан в Стамбул
Крым предложили вывести из тени
Угонщик принял ЛСД и очутился в GTA
Названа средняя стоимость свидания в Москве  
Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо впала в кому
Фото пропавшего 30 лет назад советского летчика нашли в газете за 1992 год
Россиянка вывезла труп убитой тети на грузовом такси
Журналист протестировал еду «на случай конца света» и пожалел
Опровергнуто устоявшееся представление о появлении жизни
Новости партнеров

Украина объявила вне закона памятники маршалу Жукову

Перейти в «Мою Ленту»
Георгий Жуков

Все установленные на Украине памятники и мемориальные доски в честь советского маршала Георгия Жукова должны быть демонтированы. Об этом говорится в ответе директора Украинского института национальной памяти (отвечает за формирование и реализацию исторической политики государства) Владимира Вятровича депутату Харьковского областного совета Дмитрию Булаху, который опубликован в Facebook последнего.

3 июня в Харькове была разбита мемориальная доска Жукову, установленная на фасаде одной из школ города. В этот же день на странице националистического объединения «Світанок» в Facebook появилась запись: «были очень сильные ветры, доска Жукову, которую недавно установили на фасаде школы №127, не выдержала их и упала».

Опубликовавший ответ Института национальной памяти депутат указал, что «ветра дуют в правильном направлении». В самом же письме Вятровича говорится, что уничтожать памятные знаки Жукову можно. Памятники подлежат демонтажу, а названные в честь маршала объекты — переименованию.

Вятрович поставил Жукову в вину участие в подавлении восстания в Тамбовской губернии 1920-1921 годов, а также организацию Тоцких войсковых учений, в результате которых десятки тысяч человек были подвергнуты радиационному излучению.

Также глава Украинского института национальной памяти указал, что Жуков «своими приказами (...) обрек на уничтожение сотни тысяч украинцев, призванных в 1943 году (речь идет о так называемых пиджачниках, или чернобушлатниках, — жителях освобожденных от немцев территорий, которых мобилизовывали и бросали на линию фронта, нередко в гражданской одежде — прим. «Ленты.ру»)». Кроме того, в ответе Вятровича Жуков именуется одним из инициаторов подавления восстания в Венгрии 1956 года. В целом же советский маршал характеризуется как «личность, которая причастна к установлению советской власти вооруженным путем».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Харькове сняли барельеф маршалу Жукову
В Одессе снесли памятный камень маршалу Жукову
Вандалы изуродовали мемориальную доску маршалу Жукову в Одессе
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:07Сегодня
Михаил Саакашвили

Второе пришествие

Соратники Саакашвили готовят его возвращение. Грузины в шоке
16:37Сегодня

ДНР пригрозила Украине морскими «Чебурашками»

12:32Сегодня

Украинская писательница пришла в СБУ и рассвирепела из-за русского языка

13:34Сегодня

Опубликован список потенциальных жертв российских спецслужб на Украине

Бывший СССР00:0230 мая
Александр Лукашенко

Батькина победа

В Белоруссии создают свою великую историю. И переписывают мировую
01:50Сегодня

На Украине похвастались засухой в Крыму

11:59Сегодня

Раскрыты подробности шпионской деятельности украинского журналиста в России

18:08 4 июня

Продырявленный бревном насквозь белорус сделал селфи

Бывший СССР00:03 2 июня

Грузинский бунт

Школьная поножовщина вывела на улицы тысячи людей. Они требуют смены власти
17:08 4 июня

Украина закрыла часть Азовского моря

02:41Сегодня

Украинца осудили в США за экспорт технологий в Россию

16:02 4 июня

Детектор лжи подтвердил намерения Савченко убить украинских депутатов

Россия
Деревня света
Они уехали ото всех и теперь живут в своем мире
Пришедшую на ЕГЭ школьницу заставили снять лифчик перед охраной
«На всех, кроме Рамзана Кадырова, я чихать хотел»
Его букеты покупали боевики и федералы, а его самого хотели убить
Фото пропавшего 30 лет назад советского летчика нашли в газете за 1992 год
Военные кафедры при вузах отменят
«Непонятно, как она смогла в своем уме остаться»
Ей 128 лет. Она пережила двух императоров, Ленина, Сталина и живет при Путине
В российском городе тротуар вымостили надгробными плитами с именами покойников
Все материалы
Мир
Расстреляли — и хорошо
Коммунизм в действии: кровь, трупы и война в центре столицы
ООН обвинила США в разлучении матерей-мигранток с детьми
Италия выступила против антироссийских санкций
В Израиле собирались убить Нетаньяху
Ким Чен Ын и Сергей ЛавровЖирный плюс
Дружба с Россией и война с США: Сергей Лавров съездил в Северную Корею
Джунгли из отбросов
Мигранты приехали в Европу и превратили ее в помойку
Трампа оставили со старыми холодильниками и несвежей едой
Все материалы
Бывший СССР
Михаил СаакашвилиВторое пришествие
Соратники Саакашвили готовят его возвращение. Грузины в шоке
ДНР пригрозила Украине морскими «Чебурашками»
Александр ЛукашенкоБатькина победа
В Белоруссии создают свою великую историю. И переписывают мировую
Украинская писательница пришла в СБУ и рассвирепела из-за русского языка
На Украине похвастались засухой в Крыму
Раскрыты подробности шпионской деятельности украинского журналиста в России
Украина закрыла часть Азовского моря
Все материалы
Экономика
Кровные понятия
Эти американцы скупили Эрмитаж. Их потомок умер от наркотиков
Россияне испугались не дожить до пенсии
Мексика ополчилась на свиней из США
Имущество «Газпрома» арестовано из-за Украины
Эти дни
Европа объявила войну прокладкам и тампонам. Из-за них страдает весь мир
Олег ДерипаскаДотации против санкций
В чем суть предложений Дерипаски по спасению энергобизнеса в Сибири
В списке богатейших россиян сменился лидер
Все материалы
Силовые структуры
«Я решил — сейчас убивать будут»
Борцы с экстремизмом в Ингушетии пытали всех. Но однажды жестоко ошиблись
Бриллиант в законе
Он не запятнал воровскую честь и стал легендой. Его боялись даже тюремщики
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин копал огород и нашел скелет бывшего мужа жены
Полковник захотел возглавить полицию Дагестана за два миллиона долларов
Полковник Захарченко вызвался рассказать о пропаже изъятых у него денег
Судьба взятки Улюкаеву в два миллиона долларов оказалась неясна
Все материалы
Наука и техника
Обойдетесь
Главные новинки крупнейшей конференции Apple
Вылетело в трубу
Редкие снимки испытаний засекреченных самолетов и летающих тарелок
На бойню!
Геноцид, избиение детей и роботы-проститутки: Detroit: Become Human
Объяснено происхождение загадочных статуй на острове Пасхи
Опровергнуто устоявшееся представление о появлении жизни
Новейший российский боевой лазер поместили в фургон
Найден способ вылечить рак в последней стадии
Все материалы
Спорт
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Уильямс годами побеждала Шарапову. Но все равно боится?
Всему голова
Он — надежда России на чемпионате мира. Европейские клубы встают в очередь
Назван самый сексуальный футболист сборной России
18-летняя Медведева рассказала о конце детства и жизни без друзей
Названа новая причина ухода Зидана из «Реала»
Для россиян выпросят выходные на время чемпионата мира
Результативный россиянин приблизил «Вашингтон» к победе в Кубке Стэнли
Все материалы
Культура
«Мне интересно все исключительно женское»
В его спектаклях полы моют кровью, а на людей пускают свирепых собак
Оззи Осборн«Я выжил, и это настоящее чудо»
Как московские дружинники приняли Оззи Осборна за сантехника в запое
«В центре всего — любовь»
Годар любит кошек, собак и кофе — и не заморачивается
Режиссер фильма о войне в Донбассе совершил самоубийство
Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо впала в кому
Актриса из «Звездных войн» столкнулась с преследованием фанатов
Звездам «Игры престолов» раздали самоуничтожающиеся сценарии
Все материалы
Интернет и СМИ
Джоди ХьюсонтрутКруче Лоры Палмер
20 лет назад она вышла из дома и не вернулась. С тех пор загадок стало больше
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
«Мужчины? Сунул, плюнул и пошел»
Украинские шоу взрывают мозг россиянам. И вызывают привыкание
Блогер Соболев объяснил свое избиение социальным экспериментом
Глава Роскомнадзора сохранил свой пост
Найден способ выявить смертельные болезни по курсору мыши
Бабченко запретил украинскому изданию публиковать свои тексты
Все материалы
Ценности
Бритоголовый шик
В России их считают нацистами. В Британии они иконы стиля
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Узбекская Пэрис Хилтон
Она стала популярнее отца и попала за решетку
Чернокожую женщину нарядили в купальник с обезьянами
К брюкам пришили пошлый карман
Феминистки добрались до несовершеннолетних мальчиков
Все лучшее
День защиты детей — хороший повод раскошелиться для родителей
Все материалы
Путешествия
Ор выше гор
Он объехал полмира ради самых красивых снимков природы
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
Пустыня мертвецов
Когда-то здесь бурлила жизнь. Теперь это кладбище паровозов
Названа самая популярная в Instagram страна
Мужчина сделал селфи на фоне сбитой поездом туристки
Блогер Сергей Доля раскрыл подробности крушения российского самолета
Туристы перепутали самолет с ночным клубом и сорвали рейс
Все материалы
Из жизни
«Операция бикини длится круглый год»
История россиянки, перебравшейся в Испанию
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
Дары жизни
Загадочные места и немного магии: май глазами обычных людей
Премьер Нидерландов пролил кофе на входе в парламент и сам вытер его
Медленно «умирающий» дрон заснял свое спасение в последний момент
Турист оставил деньги у японского центра, вернулся и обнаружил еще больше
В Танзании в возрасте 21 года умерли популярные сиамские близнецы
Все материалы
Самые популярные машины в 28 странах Европы
Какие автомобили чаще всего покупали европейцы в 2018 году
Интернет-мобили Яндекса
Репортаж: как Яндекс.Авто будет помогать при обгоне и развлекать в дороге пассажиров?
Гангнам-стайл: Тест премиального седана Genesis G70
Достоин ли кореец бороться с «трешкой» BMW, C-классом и Audi A
Rolls-Royce Cullinan: первый контакт
Чем самый дорогой кроссовер собирается поражать клиентов? Мы сняли все на видео
Представлен новый флагманский кроссовер Audi
Названы все рублевые цены на новый Volkswagen Touareg
Появились первые фотографии нового BMW X5
Все материалы
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Названы три города России с дорожающими квартирами
Россияне назвали параметры идеального жилья
Россия установила новый ипотечный рекорд
Квартиру с тысячей жильцов нашли в Екатеринбурге
Все материалы