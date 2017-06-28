В Харькове сняли барельеф маршалу Жукову

Барельеф советскому маршалу Георгию Жукову сняли в Харькове, сообщает в среду, 28 июня, украинское издание MediaPort. Мемориальная доска располагалась на стене дома возле станции метро «Дворец спорта».

«Это была доска-указатель. Она была демонтирована в штатном режиме, поскольку проспект переименован. Как материальная ценность она будет храниться на складе балансодержателя», — объяснил ответственный секретарь городской комиссии по вопросам топонимики и охране историко-культурной среды при Харьковском городском совете Алексей Хорошковатый.

Издание поясняет, что и станция метро «Дворец спорта», и проспект Петра Григоренко недалеко от дома с барельефом раньше носили имя Жукова.

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Ранее в июне неизвестные сняли мемориальную доску маршалу Жукову в Одессе. 28 апреля там же облили краской табличку, посвященную полководцу, на здании местного военкомата.

15 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». Этим законом в стране была запрещена советская и нацистская символика.

Маршал Жуков в послевоенное время — с 1946 по 1948 год — командовал Одесским военным округом. При нем для борьбы с преступностью была проведена операция «Маскарад»: по некоторым данным, в ходе операции милиционеры переодевались в гражданскую одежду, привлекали внимание бандитов, а затем расправлялись с ними на месте.