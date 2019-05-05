На Украине нашли причину для переноса инаугурации Зеленского

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит проводить инаугурацию 19 мая, так как в этот день в стране проходят траурные мероприятия в память о жертвах политических репрессий. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Вятрович напомнил, что празднование на Украине Дня памяти жертв политических репрессий 19 мая было определено указом президента в 2007 году. По его словам, в стране будет ограничено проведение развлекательных мероприятий, а также вещание развлекательных передач по телевидению.

«Президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий», — написал Вятрович, отметив, что выбранная политиком для инаугурации дата «крайне неудачная».

Аналогичное мнение высказал и депутат Верховной Рады Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев. «Проводить в этот день инаугурационные торжества и празднования как минимум неуместно», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Ранее стало известно, что Зеленский предложил Верховной Раде утвердить в качестве даты для инаугурации 19 мая. По закону церемония должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального опубликования итогов выборов.

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