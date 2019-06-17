Украинский премьер отправил Порошенко и Тимошенко в прошлое

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что в Верховную Раду следующего созыва должны попасть новые политические силы. Об этом он заявил в эфире канала ICTV. Запись доступна на YouTube.

«Старые партии, такие как БПП, "Батькивщина" должны отойти в прошлое. У них была возможность принимать важные для страны решения, но они этого не сделали», — высказал свою позицию премьер.

Гройсман выразил уверенность, что парламенту нужны не только «свежие лица», но и опытные политики в составе новых партий. Он считает, что критерий «только новые лица в парламенте» не должен становиться определяющим для формирования партийных списков.

«Есть "Слуга народа", "Голос", есть партия "Украинская стратегия Гройсмана", которая объединяет профессионалов. У нас, с одной стороны, молодая, с другой — профессиональная команда. У нас есть история, и мы можем отвечать как за все свои успехи, так и за недоработки», — сказал премьер, отвечая на вопрос, какие политические силы он бы хотел видеть в парламенте.

Выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.

Согласно данным исследования центра «Социс», в парламент могут войти несколько партий. Первое место занимает партия действующего президента Владимира Зеленского с рейтингом 42,6 процента, партию бывшего главы государства Петра Порошенко готовы поддержать 7,9 процента опрошенных. Третьей идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, о симпатиях к которой заявили 7,7 процента респондентов. Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер и не попадают в парламент. Статистическая погрешность исследования не превышает 1,6 процента.

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