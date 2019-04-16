Савченко пообещала избавить украинский парламент от старья

Депутат парламента Украины Надежда Савченко заявила, что намерена бороться за смену политической системы в стране. Ее слова цитирует «Интерфакс».

«Наша политическая сила "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" поможет заменить все те политические партии, все то старье, которое сейчас наполняет Верховную Раду, и у нас это получится», — заявила она.

Савченко уверена, что ей удастся добиться перемен в стране «абсолютно мирным, эволюционным путем», так как украинцы «научились думать».

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«Для меня Украина — не пустое слово, я буду бороться за нее до победного конца. Украина победит власть [президента Петра] Порошенко, прокуроров, [главного военного прокурора Анатолия] Матиоса, [генпрокурора Юрия] Луценко, всех тех нечестных людей, которые вершили свое бесчестное правосудие», — подытожила она.

Ранее Савченко и глава организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан были освобождены из-под стражи Броварским городским районным судом Киева. За день до этого суд принял решение не продлевать им меру пресечения.

Савченко была задержана в середине марта 2018-го. Ей вменяют подготовку теракта в центре Киева и покушений на представителей украинской власти, в том числе на Порошенко. В качестве доказательств СБУ предоставила видео, на котором депутат обсуждает госпереворот с Рубаном, которого также обвинили в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

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