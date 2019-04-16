Савченко рассказала о переменчивости украинцев

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко дала комментарий после своего освобождения из СИЗО. Ее слова цитирует «Страна.ua».
Савченко отметила, что получить год тюрьмы на Украине после заключения в России было «очень странно». По ее словам, она «очень хорошо поняла, что такое пропаганда».
«Была странная ситуация почувствовать какие украинцы: как быстро очаровываются, и как быстро разочаровываются. Как можно быть героем Украины, а на следующий день врагом народа, только потому, что власть так сказала», — сказала Савченко.
Броварский городской районный суд Киевской области 16 апреля постановил освободить из-под стражи Савченко и главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана. За день до этого суд принял решение не продлевать меру пресечения.
Савченко была задержана в середине марта 2018-го. Ей вменяют подготовку теракта в центре Киева и покушений на представителей украинской власти, в том числе на президента Петра Порошенко.