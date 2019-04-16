Надежда Савченко вышла на свободу

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находившаяся в СИЗО по подозрению в организации госпереворота, вышла на свободу, передает ТАСС.

Броварский городской районный суд Киевской области постановил освободить из-под стражи Савченко и главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана. В ночь на 16 апреля истек срок их содержания под стражей. Ранее во вторник, 15 апреля, суд принял решение не продлевать меру пресечения.

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«Я показала, как за свободу нужно бороться. Я желаю каждому несправедливо осужденному свободы. Я не нарушаю правила, я не убегаю за границу, как гарантировали прокуроры. Я не убегаю из Украины, потому что я Герой Украины», — приводит слова Савченко после освобождения издание «Новое Время».

В декабре 2018-го Савченко пожаловалась на давление со стороны следователей Службы безопасности Украины и объявила сухую голодовку.

Савченко была задержана в середине марта 2018-го. Ей вменяют подготовку теракта в центре Киева и покушений на представителей украинской власти, в том числе на президента Петра Порошенко. В качестве доказательств СБУ предоставила видео, на котором депутат обсуждает госпереворот с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. Ранее его также обвинили в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

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