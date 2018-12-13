Голодающая Савченко пожаловалась на частичную потерю слуха и зрения

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находящаяся в СИЗО по обвинению в подготовке государственного переворота, заявила о прекращении сухой голодовки и о проблемах со здоровьем. Об этом говорится в письме, которое было зачитано перед началом заседания в Шевченковском суде Киева, передает УНИАН.

Суд должен был рассмотреть ходатайство о продлении ей меры пресечения, однако Савченко не была доставлена на заседание из-за ухудшения состояния здоровья. «Физически я не в состоянии участвовать в судебном заседании из-за головокружения и частичной потери зрения и слуха и сильной одышки, при которой больно ходить», — сказано в заявлении.

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«Прошу перенести судебное заседание на следующую неделю, чтобы дать мне время реабилитироваться после длительного сухого голодания», — написала Савченко. Судья заявил, что в отсутствие обвиняемой рассматривать дело нельзя, поэтому заседание было перенесено на 17 декабря.

5 декабря Савченко пожаловалась на давление со стороны следователей Службы безопасности Украины (СБУ) и объявила сухую голодовку. По ее словам, следователи шантажируют депутата, требуя ознакомления с материалами дела адвокатов в обмен на возможность видеться с родственниками и открыть счет в банке для регистрации кандидатуры на пост президента Украины. О своих президентских амбициях Савченко заявила в ноябре.

СБУ задержала Надежду Савченко в середине марта, ее подозревают в подготовке террористического акта в центре Киева и убийства ряда представителей украинской власти, включая президента Петра Порошенко. Генпрокуратура Украины представила видео, где Савченко обсуждает государственный переворот на Украине с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, который также был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

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