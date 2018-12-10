Сестра голодающей Надежды Савченко вспомнила о российских тюрьмах

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которая находится в СИЗО по обвинению в подготовке госпереворота, очень плохо выглядит после начала сухой голодовки. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщила сестра заключенной Вера Савченко на своей странице в Facebook.

Голодовка депутата продолжается пятый день. «Я не видела ее такой никогда. Ни в российских тюрьмах, ни в украинских, ни на войне. Когда человек так внезапно переходит на сухой голод, он угасает на глазах. Лицо неживого цвета. И чернеют руки от сгущенной крови в сосудах. Ночью судороги. Почки болят. Глаза светятся еще жизнью», — говорится в записи.

Заседание суда, которое должно состояться 11 декабря, планируется провести в формате видеоконференции, без непосредственного присутствия Савченко. По словам ее родственницы, подобное решение может быть принято, чтобы «люди не видели правды».

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5 декабря сообщалось о том, что Савченко пожаловалась на давление со стороны следователей Службы безопасности Украины (СБУ) и объявила сухую голодовку. По ее словам, следователи шантажируют депутата, требуя ознакомления с материалами дела адвокатов в обмен на возможность видеться с родственниками и открыть счет в банке для регистрации кандидатуры на пост президента Украины.

В ноябре Савченко заявила о намерении участвовать в президентских выборах.

Депутат Рады была задержана в марте по подозрению в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству высших должностных, в том числе президента Украины Петра Порошенко. Ее сперва арестовали на два месяца, а затем неоднократно продлевали арест.

В 2016 году Савченко была помилована президентом России Владимиром Путиным, после того как суд приговорил ее к 22 годам лишения свободы по обвинению в причастности к убийству российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

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