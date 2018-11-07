Надежда Савченко собралась в президенты

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которая в данный момент находится в СИЗО по обвинению в подготовке государственного переворота, будет участвовать в президентских выборах на Украине в 2019 году. Об этом ее сестра Вера заявила в интервью «Главкому».

«Для нее это уже дело принципа. Ведь если Надежда зарегистрирует свою кандидатуру на пост президента, то после этого она даже какой-то иммунитет получит», — сообщила Вера Савченко. Она добавила, что средства на избирательную кампанию они с сестрой будут собирать за счет «Общественно-политической платформы» Надежды Савченко. Вера Савченко выражает уверенность в поддержке украинских инвесторов, пострадавших от коррупции.

Материалы по теме В Киеве задержали Надежду Савченко Она хотела убить Порошенко и свергнуть власть на Украине. Но это не точно

При этом сестра Савченко признает, что пока мало кто спешит им помочь: «Я вижу, что у представителей всех парламентских политических сил все слаженно: они годами друг друга знают, крестили детей, женились-разводились. В политической семье все в порядке, так разве такой семье нужна Надежда, которая придет и скажет: "Вы все отбросы, убирайтесь отсюда!"?».

Депутата Верховной Рады задержали сотрудники Службы безопасности Украины 22 марта этого года. Ее подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству высших должностных лиц государства, в том числе президента Украины Петра Порошенко. Спустя месяц, 22 апреля, суд арестовал ее на два месяца без права внесения залога и с тех пор неоднократно продлевал арест.

В марте 2016 года Савченко приговорили в России к 22 годам лишения свободы по обвинению в причастности к убийству под Луганском российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Через два месяца ее, по просьбе родственников погибших, помиловал российский президент Владимир Путин, и она вернулась на Украину.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!