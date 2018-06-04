Детектор лжи подтвердил намерения Савченко убить украинских депутатов

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала результаты проведения психофизиологической экспертизы депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко, в ходе которой использовался полиграф. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщается на сайте СБУ.

Согласно сообщению силовиков, детектор лжи подтвердил выдвинутые против депутата обвинения. Савченко подозревают в подготовке теракта в Киеве и государственного переворота в стране, а также убийства ряда политиков.

Ознакомившиеся с реакцией Савченко на вопросы эксперты пришли к выводу, что она готовила насильственное свержение конституционного строя в стране, а также искала и перевозила оружие для этой цели.

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«Ею был разработан четкий план убийства руководителей государства, она договаривалась с сообщниками, кто и что должен делать во время покушения на убийство. Полиграф также показал, что Савченко готовилась совершить теракт в правительственном квартале [Киева] и в здании Верховной Рады», — говорится в сообщении. Свои планы Савченко обсуждала с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, главой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко и министром доходов и сборов ДНР Александром Тимофеевым.

При этом эксперты не обнаружили положительных психофизиологических реакций на вопросы, поставленные стороной защиты Савченко: хотела ли депутат сменить власть в стране конституционным способом и считает ли она деятельность президента, депутатов, премьер-министра, секретаря Совета национальной безопасности и обороны, членов Кабинета министров и руководителей политических партий преступной.

В СБУ подчеркнули, что экспертизу не удалось довести до конца из-за «сознательного противодействия Савченко» — депутат объявляла голодовку.

Служба безопасности Украины задержала Надежду Савченко в середине марта, ее подозревают в подготовке террористического акта в центре Киева и убийства ряда представителей украинской власти, включая президента Петра Порошенко. Генпрокуратура Украины представила видео, где Савченко обсуждает государственный переворот на Украине с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, который также был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

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