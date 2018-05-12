На Украине воссоздали планируемый Савченко теракт

На украинском полигоне провели экспертное воссоздание теракта, который планировали совершить народный депутат Надежда Савченко и руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан. Об этом в эфире радиостанции «Новое время» рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, мины были испытаны на полигоне в той траектории, как это планировалось Савченко и Рубаном. «То есть, обстрел Верховной Рады с территории Труханового острова. Так вот, это действующие минометы, они пригодны для стрельбы и для нанесения поражений», — добавил Матиос.

Материалы по теме Надежды нет Почему герой Украины Савченко стала врагом государства

По мнению военного прокурора, все данные, которые озвучил гепрокурор Юрий Луценко, когда обнародовал представления на задержание и привлечение Савченко к ответственности, действительно имели и имеют место быть.

Савченко задержали 22 марта после заседания Рады, где ее лишили депутатской неприкосновенности, 23 марта ее арестовали на два месяца. Депутата подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке нескольких убийств, в том числе президента Украины Петра Порошенко.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!