Савченко лишилась адвокатов и 17 килограммов

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке терактов в правительственном квартале Киева, отказалась от помощи адвокатов на суде по этому делу. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает «Украинская правда».

«Сегодня мы разорвали наши рабочие отношения. Мы — я и Дмитрий Бугай — больше не представляем интересы Надежды Савченко. Мы подписали соответствующее соглашение», — рассказал адвокат Олег Соловей.

Материалы по теме Надежды нет Почему герой Украины Савченко стала врагом государства

По его словам, одной из причин подобного решения стали некорректное поведение и позиция сестры депутата Веры, которая вмешивается в рабочие отношения защитников и подзащитной. «Мы не сторонники таких отношений, мы не будем работать с посторонним человеком, в том числе с Верой, которая ведет себя по отношению к адвокатам сестры некорректно. Мы работаем с клиентом и разрабатываем единую позицию, а все посторонние вмешательства не идут на пользу Надежде», — сообщил Соловей.

Он добавил, что юристы договорились с депутатом, что, если вмешательства в их работу не будет и сама Надежда захочет вернуть себе старых адвокатов, то Соловей готов вернуться и продолжать защищать ее интересы. Соловей отметил, что Вера Савченко предлагала для сестры нового адвоката — Александра Шадрина, но депутат Рады подписала в пятницу отказ от защиты в суде.

Ходатайство о продлении меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей суд будет рассматривать 14 мая, добавил Олег Соловей.

Сестра подозреваемой рассказала, что депутат потеряла в СИЗО 17 килограммов. «Надежда [весит] 68 килограммов сейчас, а было 85. Она принимает активно витамины и некоторые другие препараты, такие как кальций коралловый в таблетках, поскольку ей сделали операцию на зубе. А принимать антибиотики без витаминов нельзя», — сообщила она. Зубы у нардепа раскрошились еще во время голодовок в российской тюрьме.

Вера отметила, что они с матерью принесли Надежде торт — 11 мая ей исполнилось 37 лет. Говорить о том, кто будет представлять интересы ее сестры в суде 14 мая, Савченко отказалась. «Она все скажет сама на суде», — заверила она.

В апреле от Надежды Савченко отказался другой адвокат — Виктор Чевгуз. По его словам, решение было обусловлено «взаимной договоренностью» с депутатом.

Савченко задержали 22 марта после заседания Рады, где ее лишили депутатской неприкосновенности, 23 марта ее арестовали на два месяца. Депутата подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке нескольких убийств, в том числе президента Украины Петра Порошенко. Попав в СИЗО, Савченко объявила голодовку.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!