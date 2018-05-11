Бывший СССР
 
Последние новости
В России захотели сажать за исполнение антироссийских санкций
Украинских болельщиков попросили отказаться от поездки на ЧМ-2018 и болеть дома
Тамплиеров заподозрили в ограблении петербургских казаков
Разоблачен роман невесты принца Гарри и звезды гей-порно
Опасные расширения для Google Chrome заразили десятки тысяч пользователей
Россия пожаловалась на бегающих по ООН с угрозами украинцев в камуфляже
Государственным СМИ дадут дополнительные миллионы рублей
В США показали «повлиявшую на выборы» российскую рекламу из соцсетей
Россия отказала в визе разоблачителю допинга
Новости партнеров

Савченко лишилась адвокатов и 17 килограммов

Перейти в «Мою Ленту»
Надежда Савченко

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке терактов в правительственном квартале Киева, отказалась от помощи адвокатов на суде по этому делу. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает «Украинская правда».

«Сегодня мы разорвали наши рабочие отношения. Мы — я и Дмитрий Бугай — больше не представляем интересы Надежды Савченко. Мы подписали соответствующее соглашение», — рассказал адвокат Олег Соловей.

По его словам, одной из причин подобного решения стали некорректное поведение и позиция сестры депутата Веры, которая вмешивается в рабочие отношения защитников и подзащитной. «Мы не сторонники таких отношений, мы не будем работать с посторонним человеком, в том числе с Верой, которая ведет себя по отношению к адвокатам сестры некорректно. Мы работаем с клиентом и разрабатываем единую позицию, а все посторонние вмешательства не идут на пользу Надежде», — сообщил Соловей.

Он добавил, что юристы договорились с депутатом, что, если вмешательства в их работу не будет и сама Надежда захочет вернуть себе старых адвокатов, то Соловей готов вернуться и продолжать защищать ее интересы. Соловей отметил, что Вера Савченко предлагала для сестры нового адвоката — Александра Шадрина, но депутат Рады подписала в пятницу отказ от защиты в суде.

Ходатайство о продлении меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей суд будет рассматривать 14 мая, добавил Олег Соловей.

Сестра подозреваемой рассказала, что депутат потеряла в СИЗО 17 килограммов. «Надежда [весит] 68 килограммов сейчас, а было 85. Она принимает активно витамины и некоторые другие препараты, такие как кальций коралловый в таблетках, поскольку ей сделали операцию на зубе. А принимать антибиотики без витаминов нельзя», — сообщила она. Зубы у нардепа раскрошились еще во время голодовок в российской тюрьме.

Вера отметила, что они с матерью принесли Надежде торт — 11 мая ей исполнилось 37 лет. Говорить о том, кто будет представлять интересы ее сестры в суде 14 мая, Савченко отказалась. «Она все скажет сама на суде», — заверила она.

В апреле от Надежды Савченко отказался другой адвокат — Виктор Чевгуз. По его словам, решение было обусловлено «взаимной договоренностью» с депутатом.

Савченко задержали 22 марта после заседания Рады, где ее лишили депутатской неприкосновенности, 23 марта ее арестовали на два месяца. Депутата подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке нескольких убийств, в том числе президента Украины Петра Порошенко. Попав в СИЗО, Савченко объявила голодовку.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
От Савченко ушли ее адвокаты
Савченко потеряла 17 кг и перенесла операцию – сестра
От Савченко отказался адвокат
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:04Сегодня
Латвийские солдаты во время ежегодных военных учений

Броня крепка

США везут в Прибалтику военных и оружие. На кого его направят?
18:31Сегодня

На Украине забили тревогу из-за возможного вторжения России через Крым

20:08Сегодня

Жителей Туркмении лишат семерок в автомобильных номерах

18:54Сегодня

Украинский телеканал подвергся нападению и репрессиям за показ концерта 9 мая

Бывший СССР00:07 8 мая

«Жертва Русского мира»

Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
17:27 9 мая

Политик разъяснил особенности революции по-армянски

19:00Сегодня

Премьер Молдавии отказался объединять страну с Румынией

15:19Сегодня

В Киеве задумались об отмене празднования Дня Победы 9 мая

Бывший СССР00:1227 апреля
Никол Пашинян

«Либо я буду премьером, либо премьера не будет!»

Что ждет Армению после свержения надоевшей народу власти
14:39Сегодня

Лидера украинской Компартии заподозрили в подготовке госпереворота

18:0110 мая

Таджик получил девять лет тюрьмы за лайки и «классы» в соцсетях

17:22Сегодня

Путину отказали в «военной прогулке» до Киева

Россия
«Лизнул промежность — сначала чуть горчило»
Он сходил в легальный бордель в Москве. Рука вошла до середины предплечья
Налоговики пополнили подмосковный бюджет на три миллиарда рублей
Бабушки из «Отрядов Путина» сожгли Трампа и пригрозили США ядерной войной
Науку и образование в России разделят
Власти Подмосковья рассказали об организации детского отдыха
«Видите газон? Ставьте палатки и живите!»
Ветеран отбила свой дом у бандитов 90-х, но проиграла церкви
«Нарушаем российские законы. Но спасаем своих детей»
России стоит легализовать марихуану. И вот почему
Все материалы
Мир
Кандидаты от народа
Они заказывают проституток, пьют на работе и ругают приезжих. И это не Россия
В США показали «повлиявшую на выборы» российскую рекламу из соцсетей
Россия пожаловалась на бегающих по ООН с угрозами украинцев в камуфляже
Израиль похвалил Россию за отсутствие у Сирии С-300
Сотня африканцев необъяснимо умерла в Конго
Родители сдали в полицию зарезавшую мужа-насильника дочь
В гостях у смерти
Здесь убивают каждый день. И это нормально
Все материалы
Бывший СССР
Латвийские солдаты во время ежегодных военных ученийБроня крепка
США везут в Прибалтику военных и оружие. На кого его направят?
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Савченко лишилась адвокатов и 17 килограммов
Жителей Туркмении лишат семерок в автомобильных номерах
Никол ПашинянВкус власти и свободы
Лидер протеста стал премьером Армении. Что будет со страной?
Украинский телеканал подвергся нападению и репрессиям за показ концерта 9 мая
Премьер Молдавии отказался объединять страну с Румынией
Все материалы
Экономика
Деды поднимали
Они делают деньги на патриотизме и скорби. Им не стыдно
Австралия ограничит расчеты наличными
Санкции и Путин спутали планы правительства
На Украине вычислили хитрость для обхода антироссийских санкций
Газопровод в обход России запустят в День России
Кудрин согласился возглавить Счетную палату
Названы регионы с самой доступной мобильной связью
Все материалы
Силовые структуры
Черный полковник
Он ловил бандитов и маньяков после войны. С него писали и Жеглова, и Шарапова
«Это не я, это Москва лютует»
Из-за них 36 человек погибли в шахте «Северная». Главный виновник сбежал в Англию
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
«Бессмертный полк» в Москве избавили от террористов
На жену полковника Захарченко завели дело о подделке доказательств
Напавшего на ведущую «Эха Москвы» отправили в психбольницу
Таможенник спрятал благодарность в коробку из-под чая
Все материалы
Наука и техника
Живые и мертвые
Потерянные снимки Великой Отечественной войны. Их не видел никто
Солнце мертвых
Самые мощные ядерные взрывы со всего мира
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
У крыс нашли признаки человеческого сознания
Турецкий F-35 совершил первый полет
Российский генерал объяснил уничтожение «Панциря» израильской ракетой
Индийцы устали ездить внутри Т-90 и установили снаружи кресла
Все материалы
Спорт
Евгения Медведева«Свободы у нее не было»
Медведева покинула Россию ради канадца. Он поведет ее к золоту Олимпиады
Полуголый Смолов вместе с Водяновой попали на обложку журнала
Россия отказала в визе разоблачителю допинга
UFC уволил бойца за отказ драться с россиянином
Братьев Березуцких сочли непрофессионалами за отказ вернуться в сборную
Объявлен капитан сборной России на домашнем чемпионате мира
«Никому не нужен этот Кубок дурацкий»
Клуб со дна чемпионата России попал в Лигу Европы. Но его туда не пустят
Все материалы
Культура
Общество мертвых поэтов
Канны-2018. День 2: Цой и Майк глазами Серебренникова
Гора родила мышь
Канны-2018. День 1: Звездное фиаско, чернокожие лесбиянки и гибридный ад
«Российский феминизм стремится не договориться, а заставить»
Чем плохи авторки и режиссерки
Умерла актриса «Современника» Мария Шверубович
Вокалист группы Frightened Rabbit впал в депрессию, пропал и умер
В Осло умер Михаил Альперин
Самойлова объяснится за провал на «Евровидении»
Все материалы
Интернет и СМИ
Рай для педофилов
Дети научились оголяться и танцевать ради лайков. За ними наблюдают незнакомцы
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
За доллар в час
На Острове свободы есть все, кроме интернета. Виновата Америка
Познер поведал о горечи от «декоративного» Совета по правам человека
Фото похожего на пенис щенка признали порнографией и удалили
В сети поискали причины провала Самойловой на «Евровидении»
Китай лишился «Евровидения» из-за желания вырезать геев
Все материалы
Ценности
Носи и сохрани
Во что христиане превратили моду
Ничего святого
Что творили звезды на самом безумном балу в мире
Гламурные подонки
Секс-символы эпохи сладких мальчиков, айфонов и глянца
Швейцарцы вернули классические пилотские часы
Часы украсили золотыми рыцарями
Меркель разозлила Карла Лагерфельда
Ким Кардашьян надела старый наряд Бейонсе
Все материалы
Путешествия
Нагнали шика
Богачи, вино, кутеж: репортаж из закрытых чертогов «Формулы-1»
Россияне разгромили турецкий отель в День Победы
Россиянка погибла на экскурсии в Черногории
Стали известны необычные туристические привычки Ким Чен Ына
Пилот раскрыл секреты выживания в авиакатастрофе
Туристов заманят на Эверест едой
Работники психбольницы открыли «Турдом» и пошли в поход
Все материалы
Из жизни
«Тюрьма — место расслабления и комфорта»
Старики мечтают попасть за решетку. Там можно спрятаться от скуки и нищеты
Палец в рот не клади
Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина
«Русских тут называют боевой нацией»
Россиянин переехал в Китай с тремя детьми и не пожалел
Гигантский кактус убил отдыхающую пенсионерку
Семья французов чудом спаслась от стаи гепардов
Крокодил убил сбежавшего из дома австралийского подростка
Китаец потратил состояние на уход за шерстью собаки
Все материалы
Ожидания и реальность
Каким мог быть лимузин Путина
Тест-драйв нового Lexus NX
Выясняем, что изменилось в японском кроссовере после рестайлинга
Все факты о внедорожнике Rolls-Royce
Рассекречен самый роскошный «Роллс» для бездорожья
«Камри» на раме?
Длительный тест рамной Toyota Fortuner. Часть 1
Украшенный 360 бриллиантами и часами «Харлей» оценили в 112 миллионов рублей
Вольфганг Порше рассказал о своих самых любимых машинах
Дизайнер «ВАЗа» придумал внешность внедорожника Rolls-Royce
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы