От Савченко отказался адвокат

Адвокат украинского народного депутата Надежды Савченко — Виктор Чевгуз — отказался представлять ее интересы в суде. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Чевгуз сообщил, что заявил самоотвод и прикрепил к посту соответствующий документ. В нем говорится, что договор об оказании правовой помощи разорван. В разговоре с ТАСС Чевгуз объяснил, что такое решение обусловлено «взаимной договоренностью с Савченко». По словам адвоката, другие защитники продолжат представлять ее интересы. В настоящее время у Савченко два адвоката — Дмитрий Бугай и Олег Соловей.

Материалы по теме Надежды нет Почему герой Украины Савченко стала врагом государства

Савченко задержали 22 марта после заседания Рады, где ее лишили депутатской неприкосновенности, 23 марта ее арестовали на два месяца. Депутата подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке нескольких убийств, в том числе президента Украины Петра Порошенко.

Попав в СИЗО, Савченко объявила голодовку. По словам ее родственников, за это время она осунулась.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!