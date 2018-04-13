Изможденная Савченко решила прервать голодовку

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко готова прервать объявленную в марте голодовку на три дня. Об этом заявил ее адвокат Олег Соловей, передает «Украинская правда».

Юрист уточнил, что его подзащитная готова прервать голодовку, чтобы пройти допрос на полиграфе. Допрос был назначен на 13 апреля, однако сотрудники Службы безопасности Украины не смогли завершить процедуру из-за плохого самочувствия депутата. Сестра Савченко Вера сообщила телеканалу «112 Украина», что «в таком состоянии допрашивать человека на полиграфе не имеет смысла».

«Савченко три дня будет употреблять незначительные количества продуктов, которые ей разрешил врач, для того чтобы показать обществу, что она не осуществляла инкриминируемых ей преступлений, и завершить процедуру полиграфа в понедельник», — уточнил Соловей.

Савченко 12 апреля выразила готовность голодать до тех пор, пока не окажется на свободе и не сможет «полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины», а также «полноценно выполнять свою работу как народный депутат Украины и вести политическую деятельность». Вера Савченко рассказала, что депутат за время голодовки потеряла 15 килограммов.

Савченко объявила голодовку 23 марта, днем ранее ее лишили депутатской неприкосновенности и задержали. Ее подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке нескольких убийств, в том числе президента Украины Петра Порошенко. Генпрокуратура Украины представила видео, на котором Савченко обсуждает переворот с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. Ранее он был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

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