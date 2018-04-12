Савченко назвала срок окончания голодовки

Украинский народный депутат Надежда Савченко, которая находится в СИЗО под арестом, назвала срок окончания голодовки, которую она объявила после попадания за решетку. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Я продолжаю голодовку до того дня, пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины, пока не смогу полноценно выполнять свою работу как народный депутат Украины и политическую деятельность», — объявила депутат. Савченко добавила, что ее здоровье от голодания «ухудшается в пределах нормы, но не критично».

Сестра арестованной — Вера — рассказала, что Надежда Савченко за время голодовки похудела на 15 килограммов. Ее отвезли в больницу для обследования, передает РИА Новости.

Савченко задержали 22 марта после заседания Рады, где ее лишили депутатской неприкосновенности. На следующий день ее арестовали на два месяца.

Материалы по теме Надежды нет Почему герой Украины Савченко стала врагом государства

Депутата подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке нескольких убийств, в том числе президента Украины Петра Порошенко.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!